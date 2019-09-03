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Davutoğlu krizi büyüyor! AK Parti'den bir istifa haberi daha geldi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 eski milletvekilinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından eski AK Parti Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz partisinden istifa ettiğini duyurdu.

POLİTİKA 03.09.2019, 14:45 Melike Temir
Davutoğlu krizi büyüyor! AK Parti'den bir istifa haberi daha geldi
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AK Parti 25. dönem Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının ihraç edilmelerine tepki göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Facebook hesabından bir açıklama yapan Talha Erol Durmaz şu ifadeleri kullandı: "Kısa da olsa bir dönem milletvekilliğini yaptığım, kuruluşundan beri yapmış olduğu hayırlı işlerle iftihar ettiğim ve destek verdiğim, sevincinde sevindiğim, üzüntüsünde üzüldüğüm, milletin kendi özünden oluşan ve gözünden esirgediği AK PARTİ'den; Bir dönem Genel Başkanlık ve 3 yıla yakın Başbakanlık yapmış olan Sayın Prof Dr Ahmet DAVUTOĞLU'nun ve yol arkadaşlarının ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkedilmesi gerekçesiyle organik ve duygusal bağımı keserek istifa etmiş bulunuyorum.Kamuoyuna saygıyla arz ederim."

BABACAN DA İSTİFA ETMİŞTİ

Ali Babacan, kurucuları arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmiş, kararını duyurduğu metinde yeni parti hazırlıklarına ilişkin detayları da kamuoyu ile paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da, "Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullanmış, bunun akabinde AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

#Eski Başbakan #ahmet davutoğlu #AK Parti #istifa
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