Davutoğlu hazırlıklarını tamamladı! Bugün İçişleri Bakanlığı'na gidiyor

AYLARDIR üzerinden birçok tartışmanın döndüğü ve son bir haftadır taraflar arasında gerginliğin yükseldiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partileşme sürecinde bugün son durağa varıldı. Davutoğlu ve kurmayları, "Gelecek Partisi" ismini verdikleri yeni partilerinin ismi ve kuruluş dosyasını bugün (12 Aralık) İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak.

PARTİ LOGOSU ÇINAR YAPRAĞI

Euronews Türkçe'nin ulaştığı ve Partinin Kurucular Kurulu'nda yer alan üst düzey bir yetkiliye göre, parti logosunun anlamı, partinin ulaşmayı hedeflediği kitleye verilen bir mesaj. "Çınar yaprağı, kadimliği, kadim kültüre ve köklere bağlılığı, ilkelerinde sağlam durmayı, geleneği tasvir ediyor" diyor isminin verilmesini istemeyen yetkili. Partinin tanıtım toplantısı ise Cuma günü (13 Aralık) Ankara'da bir otelde gerçekleşecek. 130'a yakın kişinin yer alacağı Kurucular Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan'dan, eski AK Parti milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ'ya, Karar Gazetesi eski yazarı ve Mavi Marmara yolcularından Hakan Albayrak'tan Nihal Olçok'a, deneyimli gazeteci Bayram Zilan'a, bir dönem Başbakanlık başdanışmanlığı da yapmış olan Etyen Mahçupyan'a kadar geniş bir siyasi eğilime sahip yelpazede yer alan tanınmış isimler olacak.

GENİŞ BİR YELPAZEYE YAYILACAK

Euronews Türkçe'nin ulaştığı yetkili, Davutoğlu'nun partisinin Kurucular Kurulu'nda AK Parti'nin Sünni geleneklerinden gelen kişilerin yanı sıra, Romanların, Alevilerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Trakyalıların temsiline de önem verdiğini özellikle vurguladı. Yani parti geniş bir yelpazeden bir seçmen kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Ancak yetkili, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Davutoğlu arasında önce Şehir Üniversitesi, ardından Halkbank ve mal varlığı üzerinden yaşanan gerginliğin ve ikna heyeti gönderilmesinin partileşme sürecini hızlandırmadığını özellikle vurguluyor. "Gerginlik zaten rutin süreç içerisinde partinin kurulmasına yaklaşılmasından dolayı oldu" diyor. Partinin genel merkezi, CHP'ye bağlı Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde yer alacak.