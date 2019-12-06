Davutoğlu ekibinden erken seçim çıkışı! Tarih verip duyurdu

ESKİ başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, yeni partisini açıklamasına sayılı günler kala, kurmayından erken seçime ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Davutoğlu'nun yeni partisinde kurucular kurulunda yer alan Ömer Ünal, erken seçimin 2020 yılının Kasım ayında olabileceğini öngören Ünal, "Türkiye'de bir erken seçim beklentisi var. Bu artık iyiden iyiye dillenmeye başladı. 2020 yılının Kasım ayında bir erken seçim olabileceğini düşünüyorum" dedi.

"AK PARTİ VE MHP SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEMİYOR"

Ünal, "Türkiye'de toplumsal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artıyor. AK Parti ve MHP kanadı bu sorunları üstesinden gelemiyor. Bu yüzden köşeye sıkışan Cumhur İttifakı ortak bir kararla erken seçime gitmek isteyecek" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYU YÜZDE 40'A DÜŞTÜ"

Anket sonuçlarını yakından takip ettiklerini de aktaran Ömer Ünal, Cumhur İttifakı'nın oylarının ciddi bir düşüş yaşadığını söyledi. Ünal, "İncelediğimiz birçok anket sonucunda AK Parti'nin oyları yüzde 30 civarında. MHP'nin oyları da yüzde 10 seviyelerinde. Cumhur İttifakı yüzde 40 oyu zor buluyor. Bu oy kaybı her geçen gün artıyor" şeklinde konuştu. Ünal, daha önce yaptığı açıklamada Davutoğlu'nun kuracağı partinin oy oranını yüzde 13 olarak açıklamıştı.