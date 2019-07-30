Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu

YENİ parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkındaki bir soruya cevap veren Davutoğlu, "Ben istifa ettikten sonra tutuklandı. Bu yasal bir süreç, yapabileceğim bir şey yok" dedi.Ahmet Davutoğlu, Financial Times'ın Türkiye muhabiri Laura Pitel'e konuştu. AK Parti'nin bir zamanlar adalet, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğüne değer verdiğini belirten Davutoğlu, "Ancak son üç yılda gözlemlediğim kadarıyla hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler göz ardı ediliyor" ifadeleri kullandı.

YENİ SİSTEME ELEŞTİRİ

T24'ün aktardığına göre; Davutoğlu,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştirerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elindeki gücün Türkiye'nin "temel yapılarına zarar verdiğini" ve ülkedeki "siyasi kurumların zayıflamakta olduğunu" belirtti. Hâlâ bir AK Parti üyesi olduğunu hatırlatan Davutoğlu, partide reform yapılması için bir "sorumluluk hissettiğini ancak "çok umutlu olmadığını" söyledi. Davutoğlu, kendisine yöneltilen "özgürlük" eleştirilerine de "Ben birçok gazeteciyi korudum. Fikirlere ve entelektüel özgürlüğe saygı duyulması gerektiğini söyledim" diye yanıt verdi.

DEMİRTAŞ HAKKINDA KONUŞTU

Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hakkında da konuşan Davutoğlu, "Demirtaş ben istifa ettikten 6 ay sonra tutuklandı, bu benim sorumluluğum değil. Bu yasal bir süreç, yapabileceğim bir şey yok" dedi.

HEDEF YENİ BİR SİYASİ İKLİM YARATMAK

Davutoğlu, hedefinin Türkiye'de yeni bir siyasi iklim yaratmak olduğunu vurgulayarak "İhtiyacımız olan açıklık, saydamlık, özgürlük ve korkmadan konuşabilme üzerine kurulmuş yeni bir psikoloji" dedi.

MEDYA ENGELİ

Davutoğlu, "sesini ilk yükseltmeye karar verdiğinde" hiçbir ana akım medya organının kendisinin kanallara çıkmasına izin vermediği söylemini tekrarladı. Davutoğlu, kendisini konuk eden Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin Sputnik ile RS FM'deki programlarına son verildiğini hatırlattı.

"BEN KORKARSAM VATANDAŞ KONUŞAMAZ"

Davutoğlu, sözlerini "Eski bir başbakan olarak ben korkarsam vatandaş konuşamaz. Konuşmak ve düşünmekten korkarsan bir çözüm bulunamaz" diyerek bitirdi.