Davutoğlu, AK Parti ve HDP'nin oylarına göz dikti! İşte formülü

AK Parti'den ayrılarak yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu, HDP ve AK Parti'ye oy veren seçmen üzerinde etkili olabilmek için pek çok Kürt siyasetçiyle görüşüyor. Kulis bilgilerine göre, HDP'den istifa eden eski Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve yine eski HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın adı yeni parti için geçiyor.İhraç istemiyle disipline sevk edildikten sonra AK Parti'den istifa eden eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu illerinde pek çok isimle görüşüyor.Pek çok eski AK Parti il başkanının çalışmalara Babacan'dan önce başlayan Davutoğlu ile hareket edeceği konuşuluyor ve bazı isimler de telaffuz ediliyor.

DAVUTOĞLU'NDAN KÜRT SİYASETÇİ HAMLESİ

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın kulis bilgilerine dayandırdığı haberine göre, HDP'den istifa eden eski Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve yine eski HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın adı Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulu üyeleri arasında geçiyor. Eski HDP milletvekili Ufuk Uras'ın da Davutoğlu'nun kuracağı partiye destek vereceği belirtiliyor. Alevi derneklerinden bir ismin de kurucular arasında yer alması bekleniyor.