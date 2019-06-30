Davutoğlu: Ak Parti bir kişinin partisi değildir

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Ciddi savrulmalar yaşadık, cesaretle önümüzdeki meseleleri tartışmalıyız.

"Kimse bizi o kitlelerin ruhundan ahlakından soyutlayamaz ve ayıramaz.

"Hiçbir mevki beklentimiz olamaz.

"İstanbul seçimlerinde 800 bin oyla tekrar kaybetmişse, bunun sorumlusu eylemde söylemde ahlakta siyasi ayakta ciddi savrulmalara sebep olanlardır.

"Hiçbir niyetimi ve düşüncemi saklamadım.

"Bakınız partiler ve siyasi hareketler tavanda bölünmez. Tavanda bölünmüşse ciddi bir sıkıntı değildlir. Bizim hareketimizde de 2 kez bölünme oldu ama eğer tabanda bir kayma varsa işte tehlikeli olan odur. Yüzde 15'lik kitle bir başka yere doğru gitmişse kimse bunu engelleyemez. 1 Kasım 2015'te biz Türkiye'de yüzde 49,5 oy aldık. Şimdi cumhur ittifakı olarak yüzde 44 oy aldılar. Yüzde 8 ile 10 oy oranında MHP'ninse AKP'nin oy oranı yüzde 34'lere çekilmiştir. Sorulması gereken soru ne yanlışlar yaptık ki parti bu banda geriledi ve bir kopuş yaşandı?

"Bugün susma vakti değildir. Kapılar kapılar ardında konuştuğumuz kapı önlerinde gerçekleri susma vakti değildir. Ne yanlışlar yaptık ki bugün bu noktadayız? Yoksa şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız.

"Gelin muhasebe yapalım. Bizim meselemiz parti isminden bağımsız olarak, çağdaş bir ülkede yaşamak.

"Yalvarıyorum gelin konuşalım.

"Vicdan açığı varsa bunu kapatmak mümkün değildir. Eğer 13 bin oyla kaybedilmiş bir seçimden sonra ülkede büyük ölçüde siyasi ve ekonomik tablo değişmemişse bunun sebebi milletin vicdanından kopuştur. Bizi eleştirenler düşünmek zorunda.

"Bu koğuşu çözmedikçe herhangi bir toparlanma olamaz.

Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var.

"Adalet öylesine örselendi ki insanların hukuk sistemine güvenini sarsıyorlar.

"Adalet terazisi ölçer, ölçülmez.

"

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