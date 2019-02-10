Cumhur’un liste buluşması

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 19 Şubat Salı günü Alanya’daki siyasi partilerin ilçe başkanlıkları; belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flaş bellek veya hard diskle fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar Alanya İlçe Seçim Kurulu’na teslim edecekler. Bağımsız olarak adaylıklarını koyanlar da aynı gün adaylık için saat 17.00'ye kadar Alanya İlçe Seçim Kurulu’na başvuracaklar. Sürenin az kalması nedeniyle Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in listesini hazırlamak için bir araya geldi. Toklu’nun ortağı olduğu Vergi Dairesi kavşağındaki Cafe Conpanna’da buluşan ikili, listelere son şeklini vermek için sözleşti.

LİSTELER 3 MART’TA AÇIKLANACAK

Siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ilçe seçim kurulunca 19 Şubat sonrası hemen incelenmeye başlanacak ve saptanacak eksikliklerle herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarından ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanması istenecek. 22 Şubat Cuma günü bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri ilçe seçim kurulu tarafından ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak. 23 Şubat Cumartesi günü geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak itirazlar son bulacak. 25 Şubat Pazartesi günü geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı seçim kuruluna yapılan itirazlar karara bağlanacak. Seçime 28 gün kala yani 3 Mart Pazar günü bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri Alanya İlçe Seçim Kurulu tarafından kamuoyuna ilan edilecek. 9 Mart Cumartesi günü ise ilçe seçim kurulu tarafından miting alanları belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

