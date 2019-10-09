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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." dedi

POLİTİKA 09.10.2019, 17:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması geldi. Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat’ın  doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini  sağlayacak." dedi.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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