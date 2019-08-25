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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

POLİTİKA 25.08.2019, 17:38 25.08.2019, 17:39 Enes Subaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
 
Ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatları eda eden Trabzonlu şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün ve bugün 22 teröristi içeride dışarıda öldürdük.
PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim.
 
Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #recep tayyip erdoğan
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