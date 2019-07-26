Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;



- Ülkemizdeki tüm çiftçilerin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.



- Bugün açıkladığımız fındık fiyatları ile siz üreticilerimize güzel haber verdiğimizi düşünüyorum.

- Türkiye'nin ilk yerli üretim traktörünün tanıtımını ve üretimini yaptık. 45 dakika sarj süresi ile 7 saat araklıksız çalışabilen ve 105 beybir gücü ile seri üretime hazır.



- Bu projenin hayata geçmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum.



- Yağlı tohum ve hububatta ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.



- Devlet olarak Düzceli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekeni yapacağız. Düzce halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



- Artık devletler tarımı, milli güvenliklerinin yapı taşlarından biri olarak görüyor. Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.



- Tarımsal üretimi stratejik bir sektör olarak değerlendiriyoruz. Tarım sektörümüz 5 milyon vatandaşımıza da istihdam sağlıyor. Biz rakamlarla, oranlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı severiz.yen 1 milyar 200 milyon desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.



Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 19:56