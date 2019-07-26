Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİGEM Hasat Bayramı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;
 
- Ülkemizdeki tüm çiftçilerin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. 
 
- Bugün açıkladığımız fındık fiyatları ile siz üreticilerimize güzel haber verdiğimizi düşünüyorum.
- Türkiye'nin ilk yerli üretim traktörünün tanıtımını ve üretimini yaptık. 45 dakika sarj süresi ile 7 saat araklıksız çalışabilen ve 105 beybir gücü ile seri üretime hazır.
 
- Bu projenin hayata geçmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum.
 
- Yağlı tohum ve hububatta ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.
 
- Devlet olarak Düzceli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekeni yapacağız. Düzce halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
 
- Artık devletler tarımı, milli güvenliklerinin yapı taşlarından biri olarak görüyor. Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.
 
- Tarımsal üretimi stratejik bir sektör olarak değerlendiriyoruz. Tarım sektörümüz 5 milyon vatandaşımıza da istihdam sağlıyor. Biz rakamlarla, oranlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı severiz.yen 1 milyar 200 milyon desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.
 

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 19:56
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