Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları şöyle;



- Malezya Başbakanı kıymetli dostum Muhammed'e ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Malezya'nın kalkınmasında önde gelen mimarlardır.

- Kendisini 25 yıl sonra yeniden Başbakan olarak Türkiye'de konuk etmek bizim için ayrıcalıktır. Bu sene Malezya ile ilişkilerimizin 55. yıl dönümü.



- Türkiye ve Malezya arasında bekleyen büyük bir ticari yatırım var.



- Savunma sanayi alanında iş birliğimizi geliştirmek öncelikli hedeflerimizden biri.



- Malezya'nın önemli birikim sahibi olduğu otomobil alanında birlikte neler yapabileceğimizi inceleme konusunda mutabık kaldık.



- Sayın Putin daha önceden bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de bunlar kaldırıldı. İnşallah Türkiye vatandaşları da Rusya'ya ziyaretlerini yapabilecek. Bu uzun zamandır aramızdaki sıcak ilişkilerin neticesidir. Ve bu konuda adım atılmıştır.



- Hakan Atilla'nın yaşadığı süreç bizi üzdü ve kırdı. Kendisi ile ilgili verilen mahkumiyet cezası bitmiştir. Bundan sonraki sürece yönelik "Sen önce ailenle çocuklarınla dinlen. Ondan sonra da Ankara'daki Külliye'de bekliyorum. Ziyaretimize gel. Oturur konuşur ne yapacağımıza karar veririz." dedik. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e Cumhuriyet nişanı verdi.



Mahathir Muhammed'in açıklamalarının satır başları;



Yaptığım çalışmalar nedeniyle bu nişan bana verildi. 22 yıl boyunca başbakanlık yaptım ve diğer başbakanların yaptığının aynısını düşünüyordum. Dolayısıyla nereye gidersem gideyim tanınıyorum.



Benim kendi partim Türk kökenli bir kişi tarafından kurulmuştu. Benden önceki başbakan ve beni atayan başbakan da Türk kökenliydi. İki ülke arasında çok yakın ilişki var.



Tamamen bağımsız olmalıyız ve her şeyi kendimiz yapabiliyor olmalıyız.



Bu nişandan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ortak bir anlayışa sahibiz.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 19:05