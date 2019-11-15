Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü münasebetiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu
POLİTİKA 15.11.2019, 17:43 15.11.2019, 17:44
ERDOĞAN paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türkü’nün yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.
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