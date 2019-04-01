Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara ve İstanbul açıklaması

CUMHURBAŞKANI ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezi’nin balkonundan AKP’li seçmenlere seslendi. Erdoğan konuşmasından önce kalabalıkla birlikte Kayahan’ın ‘sen hiç üzülme ağlama’ şarkısına eşlik etti.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Muhabbetiniz desteğiniz kardeşliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim’e hamdediyorum sizin gibi dava arkadaşları için. Dik duracağız dikleşmeyeceğiz.

Siyasi hayatımız boyunca milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli irade dışında bir güç tanımadık.

AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana mahalli idareler seçimlerinde halk oylamalarından bizi birinci çıkaran milletime şükranlarımız sunuyorum. Milletimiz bizi 15. defa bugün tercih etti.

AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur ittifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde 16 büyükşehir 24 il 538 ilçe 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık.

Bu da ülkemizdeki belediyelerin yüzde 56’sının AKP tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor.

Şunu bilmeleri lazım. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? Parlamentoda mıyız? Aynı şekilde devam edeceğiz. 24 Haziran seçimlerine yakındır Cumhur İttifakı’nın oyları. AKP ve MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı olarak bizi birinci yapan milletime şükranlarımı sunuyorum.

Beka hassasiyetimize sahip çıkan vatandaşlarıma özellikle Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Seçilen muhtarlarımızı da tebrik ediyorum. Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamamızın nedeni kendimizi yeterince anlatamamız. 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il ve 43 ilçe mitingi ile 9 TV ve sosyal medya programı ile milletimize kendimizi ifade etme imkanı bulduk.

Eksiklerimizi gidermek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda arayamayız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu neticeleri açıklayacak. Açıklayana kadar itirazlarımız varsa bunları yapacağız. Netice alırız veya almayız. Şunu unutmayın her olanda hayır vardır.

Demokrasi mücadelesi budur. Şu anda bakıyorsunuz Ankara’da ilçelerin çoğu AK Parti’de. Cumhur İttifakı’nda… Böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul’dan buraya hareket ettiğim ana kadar. Mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı’nda veya başa baş. Bu ne demektir? Yine halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış, yine AK Parti’ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız.

Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hep söylediğim gibi şahsım dahil kimse davamızdan daha büyük değildir.

Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini kendi içimizde gerçekleştirmeden. Önümüzdeki dönem. Hem partimiz ve ülkemize değişim dönemi olacaktır.

Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün bizim düşünecek bir şeyimiz yok. Daha ileri diyoruz ve bunun için de bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla yolumuza devam edeceğiz.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Siz değerli kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum; sakın ha küsmek, kırılmak, ‘işte biz bu neticeyi beklemiyorduk’ sakın böyle bir şeye gerek yok. Yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Bizim düşünmeye bu noktada herhangi bir şeyimiz yok ama biz ‘daha ileri’ diyoruz. Bunun için de işte bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var, bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz.”