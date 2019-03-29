Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz mesajları ne olur, dikkate alın

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Bay Kemal İstiklal Marşı'nı söylüyor, yanındakiler de. Ama CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Niye? Çünkü Kandil'in arkasında olduğu HDP'nin, İstiklal Marşı diye bir derdi yok. Bayrak diye bir derdi yok. Bunların kongrelerinde Türk bayrağını göremezsiniz." dedi. Erdoğan, partisinin Çamçeşme Mahallesi'nde düzenlenen Pendik mitinginde yaptığı konuşmada, CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül'ün, İstiklal Marşı'nı okumadığını belirtti. Erdoğan, "Bay Kemal İstiklal Marşı'nı söylüyor, yanındakiler de. Ama CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Niye? Çünkü Kandil'in arkasında olduğu HDP'nin, İstiklal Marşı diye bir derdi yok. Bayrak diye bir derdi yok. Bunların kongrelerinde Türk bayrağını göremezsiniz. Şimdi bunlarla CHP el ele, kol kola. Sözde İYİ Parti bunlarla el ele, kol kola. Sözde Saadet bunlarla el ele, kol kola. Nereden nereye." diye konuştu.



"AZMEDERSEK, RABBİM NETİCESİNİ VERİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, otoyol ve kavşaklar yapıldığını da dile getirerek, şöyle konuştu: "Ama onların buralarda zaten en ufak bir eseri yok ki. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı çalışmıyordu. Biz geldik, çalıştırdık ve yetmedi şimdi yeni bir pist yapıyoruz. Niye? İş bilenin, kılıç kuşananın. Gebze Halkalı Banliyö Hattı'nı açtık. Bunu Marmaray'la bağladık ve Anadolu'yu Avrupa Yakasına Marmaray'la bağlamış olduk. 26 kilometrelik Kadıköy, Kartal, Pendik, Tavşantepe Metro Hattı'nı ilçemize kazandırdık. Çeşitli bölgelerimizde 15 adet yol, 18 adet köprü kavşak ve bağlantı yollarını tamamladık. Mahallelerimize 45 park yaptık. 4 parkın yapımına devam ediyoruz. Millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle buraları daha da zenginleştireceğiz." İstanbul'un susuzluk çektiği, çöp dağlarının olduğu dönemleri anımsatan Erdoğan, "CHP, çöp, çukur, çamur demektir." dedi. Erdoğan, kendisinin Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanı, Ahmet Cin'in de Pendik Belediye Başkanı olarak çalışmalarını devam ettireceklerini vurgulayarak, "Ama sizden ricam şu. Bir yarınımız var. Çalışalım, koşalım, hiç ümitsiz olmayın. Unutmayın, azmedersek, tevekkül edelim, Rabbim neticesini verir. Kaç kişiyi acaba biz ikna edebiliriz. Şunları anlatın. Kalplerin sahibi Allah'tır. Bizim görevimiz tebliğ, netice Allah'a ait. Çok çalışacağız, Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz." diye konuştu.

CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bugün Tuzla ve Pendik mitinglerini yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "Şimdi Maltepe'de bir ilçe mitingimiz var. Ardından 5 ilçeye daha ulaşacağız ve bu günü Sarıyer'le noktalayacağız. Yarın yine İstanbul'da 6 ilçede mitinglerimiz var. Bu şekilde noktalayıp artık pazar günü çok büyük bir anketi inşallah milletimiz sandıklarda yapacak. Temennimiz odur ki milletimizin, ülkemizin refahı için inşallah güzel bir neticeyle, herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden seçimlerimizi tamamlamış oluruz. Bu demokratik mücadele, maalesef meşruiyet dışı her ne kadar atılan bazı adımlar varsa da milletimizin vereceği cevapla bunlar da yoluna girmiş olur." "Sizin için İstanbul'un ayrı bir önemi var değil mi?" sorusuna Erdoğan, "İstanbul, Ankara, İzmir... Buralar tabii çok çok önemli. Milletimiz de bunun idraki içinde. Toplam 30 büyükşehir, bunlar önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de tabii Türkiye'deki yapılan bu seçimin kaderi üzerinde de çok çok etkin. Yani yüzde 80-85 gibi biliyorsunuz bir oy buralarda yatıyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak diyorum." karşılığını verdi.

TUZLA'DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 yıldır hep gönülleri kazanmanın çabasında olduk. Bu ülkede tek bir dikili ağaçları olmayan, onlara inat Türkiye'ye projelerimizle yatırımlarımızla damgamızı vuruyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'daki mitingde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Türkiye'yi büyütmeyi sürdüreceğiz. İstanbul'un sıkıntılarını, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Cumhur güçlü olursa, Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Cumhurbaşkanı'nın yanında olduğu belediyeler de güçlü olur. 4,5 sene bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı. Sizlerle birlikte bu yolda emin adımlarla yürümemiz lazım. Biz şahsımıza oy verenleri değil, 82 milyonun cumhurbaşkanıyız. Biz evine helal rızık götürmek için emek veren işçimizin, esnafımızın, üreten girişimcilerimizin Cumhurbaşkanıyız. Bugün Ankara'da çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü, 11 kardeşimiz ağır yaralı. Metruk denilebilecek noktada. Boş bina diye oraya yerleşen vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Onun için bizim verdiğimiz mesajları ne olur, dikkate alın. Benim insanım modern bir yaşam tarzına ulaşsın. Bunun için biz sizin hizmetkarınız olarak yapalım, siz de huzur içinde yaşayın. 82 milyonun huzuru için gayret göstereceğiz. Ülkemizi hak ettiği konuma muhakkak ulaştıracağız. Siyaset vatanının bekasını, milletinin menfaatini kendi çıkarı önüne koymayı gerektirir. Ülkesi, şehri için koşmayı, ter dökmeyi gerektirir. Türkiye'yi ve şehirlerimizi daha müreffeh yarınlara ulaştırma peşindeyiz. 25 yıldır hep gönülleri kazanmanın çabasında olduk. Bu ülkede tek bir dikili ağaçları olmayan, onlara inat Türkiye'ye projelerimizle yatırımlarımızla damgamızı vuruyoruz. Son 17 yılda 255 katrilyon lira yatırım yaptık.