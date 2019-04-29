Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü!
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı, terörle mücadelede yakın iş birliğinin sürdürülmesinde mutabık kalındı.

S-400'LERLE İLGİLİ ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi.

Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel meseleler ele alındı, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 17:58
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