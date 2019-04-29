Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü!

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü.
Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı, terörle mücadelede yakın iş birliğinin sürdürülmesinde mutabık kalındı.
S-400'LERLE İLGİLİ ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi.
Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel meseleler ele alındı, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi.Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 17:58