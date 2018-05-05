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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahitliğini yaptı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik  Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğün  töreninde nikah şahitliği yaptı. 

Flamingo Düğün Salonu'nda düzenlenen törende genç çiftin nikahlarını  İl Müftüsü Şahin Güven kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail  Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar  yaptı.

Törene Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bazı bakanlar, milletvekilleri  ile çok sayıda davetli katıldı.

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