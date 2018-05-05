Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahitliğini yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.
Flamingo Düğün Salonu'nda düzenlenen törende genç çiftin nikahlarını İl Müftüsü Şahin Güven kıydı.
Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.
Törene Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bazı bakanlar, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.
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