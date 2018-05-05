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Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Osman Ulubaş Fen Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Osman Ulubaş Fen Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul açılışı yaptı
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, kentte hayırsever iş adamı Osman Ulubaş  tarafından yaptırılan fen lisesinin açılışına katıldı.

Açılış töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali  Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bakanlar, milletvekilleri ve  belediye başkanları da yer aldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, hayırsever iş adamı Ulubaş'a Kayseri'ye  kazandırdığı dördüncü okul için teşekkür etti. Erdoğan, "İnşallah beşincisini de  fazla geciktirmez, onun da açılışında beraber oluruz." ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i yanına çağıran  Erdoğan, "Başkan, yer senden, bina Osman Bey'den." diyerek, yeni okul yeri için  talimat verdi. Bunun üzerine Çelik, bina yerinin hazır olduğunu, okul yapımına  destek vereceklerini söyledi.

Okulun, tüm öğrencilere ve milli eğitim camiasına hayırlı olmasını  dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buranın bir ilim, feyz, bereket merkezi olmasını Rabbimden niyaz  ediyorum. Hocalarımızdan da böyle değerli bir öğrenci kitlesini inşallah en ideal  şekilde yetiştirmeleri ricasında bulunuyorum. İlim, irfan sahibi bir nesil  kendilerinden istiyoruz. Ben inanıyorum ki hocalarımız da bu hassasiyet içinde  yavrularımızı yetiştirecekler. Okul müdürümüz bu hassasiyeti gösterecek.

İnşallah gerek öğretmenler gerek hocalarımız noktasında buradan  müjdeleri duymamız lazım."

İŞ ADAMI ULUBAŞ'TAN TEŞEKKÜR

İş adamı Osman Ulubaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaptıracağı okulun  açılışında bulunacağı sözünü verdiğini belirterek, bu sözü tuttuğu için Erdoğan'a  teşekkürlerini sundu.

Daha önce kaleme aldığı konuşma metnini, bir yakınından okumasını  isteyen Ulubaş, bu metinde, okulun yapımında her türlü yardımı sağlayan Kayseri  Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ekibine, Kocasinan Belediye Başkanı  Ahmet Çolakbayrakdar ve ekibine, mimar Ersoy Daştan ve ekibine, müteahhitlere,  ustalar, mühendisler ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu okulun ülkenin geleceği olduğunu, geleceğin cumhurbaşkanları, bilim  insanlarının buradan yetişeceğini belirten Ulubaş, "Allah bana böyle bir okulu  yaptırmayı nasip etti. Çok mutluyum. Sevgili öğrenciler, gelecekte çok iyi  yerlerde olacağınızdan eminim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman,  Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Akdağ, bakanlar, milletvekilleri ve  belediye başkanları ile hayırsever iş adamı Ulubaş ve yakınları, okulun açılış  kurdelesini kesti.

Erdoğan ve beraberindekiler, okulda incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanOkul Açılışı
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