Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a geldi
POLİTİKA 22.09.2019, 14:25 22.09.2019, 14:26
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 74'üncü Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manhattan'daki oteline Türkiye saati ile 02.15 sularında giriş yaptı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti. Erdoğan, giriş yaptığı sırada otelin yanında kendisini karşılayan Türk vatandaşlarının sloganlarını duyarak yanlarına gitti. Erdoğan burada bulunanlarla selamlaşmasının ardından otele geçti.
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