Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi
POLİTİKA 04.12.2019, 18:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşmelerinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.
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