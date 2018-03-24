Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

Ordu'nun 4 ilçesi de yüzde 80'in üzerinde oy oranıyla Türkiye genelinde ilk 100'e girdi.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Tüm dünya sizi izliyor. Mart'ta da Kasım'da da dünyayı şaşırtacak neticeyi alacağız. 2019'da eski Türkiye defterini kapatıp geleceği odaklanacağız.

2019'un şimdiden birilerinin uykularını kaçırdığını, kirli senaryoların devreye alındığını görüyoruz. Anamuhalefet partisi seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Ana muhalafetin görevi sandığa pusu kurmak mıdır?

Ayrıntılar geliyor...