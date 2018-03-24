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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor

24 Mart 2018 Cumartesi 18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

Ordu'nun 4 ilçesi de yüzde 80'in üzerinde oy oranıyla Türkiye genelinde ilk 100'e girdi.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Tüm dünya sizi izliyor. Mart'ta da Kasım'da da dünyayı şaşırtacak neticeyi alacağız. 2019'da eski Türkiye defterini kapatıp geleceği odaklanacağız.

2019'un şimdiden birilerinin uykularını kaçırdığını, kirli senaryoların devreye alındığını görüyoruz. Anamuhalefet partisi seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Ana muhalafetin görevi sandığa pusu kurmak mıdır?

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAK Parti İl Kongresi
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