Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanını kabul etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak  Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal  İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi kabul etti. 
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı  (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
 

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