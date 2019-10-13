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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü

POLİTİKA 13.10.2019, 10:44 13.10.2019, 10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
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İLETİŞİM Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johnson'a, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatttığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etmiştir" denildi.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #İNGİLTERE BAŞBAKANI
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