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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yurt dışındaki Türk bilim insanlarına yaptığı davet ilk olarak doktorlardan karşılık buldu. Uluslararası alanda Türkiye’nin yüz akı olan 14 bin Türk doktor, Türkiye için ilaç üretecek, tıbbi cihaz geliştirecek, ameliyat deneyimlerini canlı olarak paylaşacakları Bilim Köprüleri Projesi’nde bir araya geldi

POLİTİKA 03.11.2019, 10:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bilim insanlarına 'ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum' sözleriyle yaptığı çağrıya dünyanın dört bir yanındaki 14 bin doktordan cevap geldi. Tıp alanında yaptıklarıyla birçok uluslararası ödüle layık görülen bilim insanları, 'Vatanımızın parasıyla okuduk şimdi ülkemize katkı sunma vakti' dedi.

TARİHİ AMELİYATLAR YAPACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan 'Türk Bilim Dünyası Platformu'nda bir araya gelen 4 bini Türkiye'de okumuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 14 bin doktor, cerrah ve hemşire, 2023 yolunda sağlıkta dünya üssü olmayı hedefleyen Türkiye için ilaç üretecek, tıbbi cihaz geliştirecek, tarihi ameliyatlar yapacak.

“TÜRKİYE SEFERBERLİĞİ”

Yurt dışında yaşayan 14 bin bilim insanı 'Bilim Köprüleri Projesi' adı altında Ankara Şehir Hastanesi Uluslararası WEB Portalı'nda buluşturuldu. Ücretsiz ve gönüllü olarak Türkiye için seferber olmayı kabul ettiler. Bu kapsamda ilk cerrahi operasyon 7-8 Kasım 2019'da başlayacak. Amerika, Norveç ve Ankara'dan mide ve bağırsak hastalıkları ile beslenme konusunda bilimsel işbirliği, uluslararası naklen yayın ile yapılacak. Columbia Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Feza Remzi, Norveç Bergen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülen Arslan Lied ve Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuray Yazıhan ile Ankara Şehir Hastanesinden Prof. Dr. Emin Altıparmak ve Prof. Dr. Birol Bostancı tarihi operasyonları gerçekleştirecek. Naklen ameliyatı dünya çapında 14 bin kişi izleyecek.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞACAKLAR

Yüzlercesi dünyanın sayılı üniversite, hastane ve bilim merkezlerinde görev yapan tıp bilim insanları, 35 yılda keşfedildi. İsim, adres, CV, ilgi alanları, E-posta ve Sivil Toplum Örgütleri dosyaları interaktif dünya haritası üzerinde toplandı. Tarama sonrasında Bakanlık tarafından Türkiye için tecrübe paylaşımı ve oluşturulacak bilim havuzu için davet gönderildi, proje anlatıldı. Bakanlık 2006'da resmi davetini yaptı, yurtdışındaki 14 bin hekim, 'Biz de varız' dedi.

DÜNYA İZLEYECEK

Bilim insanları rotasyon ile davet edilecek, 15 gün, 1-3 ay ve 1 yıl gibi sürelerde Türkiye'de çalışacaklar. Oluşturulan platformda şimdiye kadar 14 bin kişi toplandı. En fazla hekim ABD, Almanya, Azerbaycan ve Kazakistan'dan çıktı. ABD'de 5 bin, Almanya'da bini üst düzey akademisyen olmak üzere 4 bin sağlık çalışanı var. Bili köprüleriyle dünyanın en büyük networku hayata geçirildi. Bakanlık tarafından kurulan portal üzerinden dünyanın en iyileri tarihi ameliyatları tüm dünyanın izleyeceği şekilde naklen yapacak. Havuzuna dünyanın en başarılı bilim insanlarını dahil eden Türkiye hem insan kaynağı hem de niceLiksel başarı ile sağlıkta dünyanın merkez üssü olacak. 

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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