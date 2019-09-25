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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu

POLİTİKA 25.09.2019, 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #trump
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