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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse aramıza ayrılık tohumları ekemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, "Suriyeli kardeşlerimizi kovamayız. Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz. Onları bombaların altına gönderemeyiz. Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez" ifadelerini kullandı

POLİTİKA 08.11.2019, 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse aramıza ayrılık tohumları ekemez
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Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in sevgisiyle dolan bir gecede bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyle-i Mevlid'in ülke, millet ve ümmet için hayırlara vesile olmasını, manevi bir uyanışa, yeni bir dirilişe kapı aralamasını Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.
 
Erdoğan, Hz. Muhammed'in veladetinin bir seneidevriyesinedaha kavuşturduğu için Allah'a hamd ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Miladi 571 yılında dünyayı teşrifleriyle tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olan sevgililer sevgilisi Peygamberi Zişan Efendimiz'e salat ve selam gönderiyorum. Gönüllerimizin onun hasretiyle kavrulduğu böylesine mübarek bir gecede, Allah'ın selamı Hz. Muhammed Mustafa'nın, ehlibeyitinin, dostların en güzeli Ashab-ı Kiram'ın ve 14 asırdır Hak yolundan ayrılmayan tüm müminlerin üzerine olsun diyorum. Bu kutlu gece boyunca okunan ayet-i kerimelerin, salavat-ı şerifelerin, yapılan duaların ve kılınan namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha asırlardır ilimle, irfanla, hikmetle yolumuzu aydınlatan Allah dostlarını hürmetle yad ediyorum. İlayi Kelimetullah uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizin her birine şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, şehitlerimizi cennette Peygamber Efendimiz'e komşu kılsın. Mevlam bizi de şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Özellikle böyle anlamlı bir gecede tabii ki şu an da Suriye'de büyük bir mücadelenin içinde olan gerek Mehmetçiklerimize gerekse Suriye Milli Ordusuna, Rabbimden yardım niyaz ediyorum. Yüce Allah hepimizi Hz. Nebi'nin şefaatine nail eylesin. Bakınız Aşık Yunus bu geceyi nasıl anlatıyor: (Alemler, nura gark oldu Muhammed doğduğu gece/ Mümin münafık fark oldu Muhammed doğduğu gece/ Arşın nuru yere indi Suyun rengi nura döndü/ Hep susuzlar suya kandı Muhammed doğduğu gece/ Yunus der ki ey kardeşler/ Akar gözden kanlı yaşlar/ Secde kıldı dağlar taşlar Muhammed doğduğu gece.)"
 
Erdoğan, böyle manevi hazineler ve müjdelerle dolu bir gecenin hep birlikte idrak edildiğini dile getirerek, "Samimiyet ve gözyaşları ile yapılan duaların Hak katında geri çevrilmeyeceği bereketli bir iklimi teneffüs ediyoruz. Bu gece hürmetine kalplerimiz Habib-i Kibriya Efendimiz'in aşkının narıyla ısınırken tefekkür ve tezekkürle de kulluğumuzu, acziyetimizi, bu dünyadaki varlık gayemizi yeniden hatırlıyoruz. Rabb'im bu mübarek geceyi hakkıyla layıkıyla manası ve ehemmiyetine uygun bir şekilde idrak etmeyi hepimize nasip etsin." şeklinde konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Hz. Peygamber'in edeple, hürmetle, huşu ve heyecanla yad edilmesine vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığına program için teşekkür etti.
 
Aile müessesinin çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, bu nedenle haftanın temasını "Peygamber ve Aile" olarak belirleyen Başkanlığı tebrik etti. Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası boyunca yapılacak etkinlikler, sempozyum ve diğer programlarla Hz. Peygamber'in örnek hayatını, bilhassa da aile yaşantısını, gençler başta olmak üzere milletin tamamına anlatma imkanı bulacaklarına inandığını söyledi.
 
Erdoğan, "Biz, Hz. Peygamber'in kutlu yoluna meftun bir milletiz. Türk milleti olarak en çok ona hürmet eder, onu özleriz. Sözlerin en güzeliyle yine en çok onu anarız. Şiirlerin en güzelini onun için yazar, onun için okuruz. Dualarımıza, 'Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed' diyerek yine onun adıyla başlarız. El emeği, göz nuru olan en kıymetli ilim ve sanat eserlerimizi ona ithaf ederiz. Çiçeklerden en çok gülü sevmemiz rengiyle kokusuyla güzelliğiyle onu hatırlattığı içindir. Onun aşkıyla mest olanlar bayrağımızdaki hilalde İsm-i Celal'i, yıldız da ise Habib-i Kibriya'yı görür." diye konuştu.
 
Hz. Peygamber'e duyulan derin muhabbetin isimlere yansıdığını aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Erkeklerimiz Ahmet'tir, Mahmut'tur, Mustafa'dır, Mehmet'tir. Mehmet oluşu da edebindendir. Aslı onun da Muhammed'dir ama yumuşatarak onu Mehmet'e çevirmişlerdir, olur ya layık olamayız diye. Kadınlarımız Hatice'dir, Fatıma'dır, Ayşe'dir, Zeynep'tir. Onun dostları olan Hz. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali hepimizin başının tacıdır. 'İki reyhanım' diyerek sevdiği Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin bizim de göz bebeğimizdir. Ona hürmeten ordumuza peygamber ocağı, bu ocakta yetişen yiğitlere de Mehmetçik deriz. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir başka benzeri yoktur.
 
Bu milletin hamuru İslam'la müşerref olduğundan beri, Peygamber Efendimizin aşkıyla yoğrulmuştur. Asırlardır göz kubbemizi süsleyen Ezan-ı Muhammediler millet olarak bağımsızlığımızın remzidir. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nı dolduran ezan-ı Muhammedi, Diyarbakır Ulu Camisi'nden de aynı ruhla aynı coşkuyla okunur. Edirne Selimiye'de edilen dualar, Şanlıurfa Halilürrahman Camisi'nde yapılanlarla kucaklaşarak arşı alaya ulaşır. Günde beş vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellerimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir kez daha millet, ümmet olmanın şuuruna ereriz. Biz dualarla buluşarak bir oluruz, kardeş oluruz. Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır, ümmet olma şuurudur."
 
"Biz onları kovamayız, onları bombaların altına gönderemeyiz"
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üzerinden 1400 sene geçse de Veda Hutbesi'ndeki kutlu tavsiyenin rehberleri olduğunu vurgulayarak, hutbedeki "Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler." ifadelerini hatırlattı.
 
Erdoğan, "Arakanlı, Suriyeli, Türkistanlı mazlumlar bizim kardeşimizdir. Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' asla biz bunlara eyvallah edemeyiz. Bizim Peygamberimiz unutmayın muhacirdi. Medine Müslümanları ensardı. Şimdi Allah bizlere ensar olmayı nasip etti. Bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimize de muhacir olmayı nasip etti. Bunu birileri anlamayabilir ama biz bunun idraki içerisindeyiz. O kardeşlerimiz evlerine, topraklarına inşallah oradaki durumlar hal yoluna girdiği zaman zaten kendileri de gidecektir. Ama biz kovamayız, onları bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü bizim kardeşlik anlayışımız bu." ifadelerini kulladı.
 
Afrikalı, Asyalı mağdurların da özbeöz kardeşleri olduğunu, cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırının bulunmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez. Biz vahdete inanırsak, fitne projeleri bu topraklarda boy veremez. Biz Allah'ın ipine, Resulü Ekrem Efendimizin sünnet-i seniyyesine sıkıca sarılırsak hiçbir güç bizi birbirimize düşüremez." değerlendirmesinde bulundu.
 
Müslümanların sancılı günler yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Mezhepçilik fitnesinin, ırk, renk, dil, kabile taassubunun kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanı insan yapan değerler, tarihte belki hiç olmadığı kadar ağır bir saldırı altındadır. Ferdi ihtirasların, toplumsal hastalıkların, adaletsizliklerin, baskı ve şiddetin bütün insanlığın üzerine adeta karabasan gibi çöktüğü bir bunalım çağındayız. Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı olan İslam beldelerinden bugün sadece yetimlerin, kadınların, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş, yüreği yanan anaların feryatları yükseliyor. Medeniyetlere beşiklik etmiş kadim şehirlerimiz, halkına zulmeden diktatörlerin elinde büyük bir enkaz yığınına dönüşüyor.
 
İslam ülkelerinde palazlandırılan terör örgütleri, camide namaz kılan müminleri, pazarda alışveriş yapan masumları, okula giden çocukları acımasızca katlediyor. İslam medeniyeti bir tarafta DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin, diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor. Günümüzün haçlıları olan neonazi terör örgütleri, dünyanın en gelişmiş, sözüm ona en demokratik ülkelerinde Müslümanlara hayatı dar ediyor. Rabb'imin bizlere bir lütfu olan doğal kaynaklarımız, o topraklar üstünde yaşayan Müslümanları değil, Batılı sömürgecileri zenginleştiriyor. Gün geçmiyor ki ibadethanelerimize yönelik bir saldırı haberi almayalım. Gün geçmiyor ki müminlerin onurunu ayaklar altına alan bir hadise görmeyelim. Gün geçmiyor ki Peygamber Efendimizin mübarek şahsı manevisine yönelik bir edepsizliğe, ahlaksızlığa şahit olmayalım."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde  düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Hz.  Peygamber'in edeple, hürmetle, huşu ve heyecanla yad edilmesine vesile olan  Diyanet İşleri Başkanlığına program için teşekkür etti.
 
Aile müessesinin çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğunu  belirten Erdoğan, bu nedenle haftanın temasını "Peygamber ve Aile" olarak  belirleyen Başkanlığı tebrik etti. Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası boyunca  yapılacak etkinlikler, sempozyum ve diğer programlarla Hz. Peygamber'in örnek  hayatını, bilhassa da aile yaşantısını, gençler başta olmak üzere milletin  tamamına anlatma imkanı bulacaklarına inandığını söyledi.
 
Erdoğan, "Biz, Hz. Peygamber'in kutlu yoluna meftun bir milletiz.  Türk milleti olarak en çok ona hürmet eder, onu özleriz. Sözlerin en güzeliyle  yine en çok onu anarız. Şiirlerin en güzelini onun için yazar, onun için okuruz.  Dualarımıza, 'Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina  Muhammed' diyerek yine onun adıyla başlarız. El emeği, göz nuru olan en kıymetli  ilim ve sanat eserlerimizi ona ithaf ederiz. Çiçeklerden en çok gülü sevmemiz  rengiyle kokusuyla güzelliğiyle onu hatırlattığı içindir. Onun aşkıyla mest  olanlar bayrağımızdaki hilalde İsm-i Celal'i, yıldız da ise Habib-i Kibriya'yı  görür." diye konuştu.
 
Hz. Peygamber'e duyulan derin muhabbetin isimlere yansıdığını aktaran  Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Erkeklerimiz Ahmet'tir, Mahmut'tur, Mustafa'dır, Mehmet'tir. Mehmet  oluşu da edebindendir. Aslı onun da Muhammed'dir ama yumuşatarak onu Mehmet'e  çevirmişlerdir, olur ya layık olamayız diye. Kadınlarımız Hatice'dir, Fatıma'dır,  Ayşe'dir, Zeynep'tir. Onun dostları olan Hz. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali hepimizin  başının tacıdır. 'İki reyhanım' diyerek sevdiği Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin bizim de  göz bebeğimizdir. Ona hürmeten ordumuza peygamber ocağı, bu ocakta yetişen  yiğitlere de Mehmetçik deriz. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir başka benzeri  yoktur.
 
Bu milletin hamuru İslam'la müşerref olduğundan beri, Peygamber  Efendimizin aşkıyla yoğrulmuştur. Asırlardır göz kubbemizi süsleyen Ezan-ı  Muhammediler millet olarak bağımsızlığımızın remzidir. İstanbul'da Sultanahmet  Meydanı'nı dolduran ezan-ı Muhammedi, Diyarbakır Ulu Camisi'nden de aynı ruhla  aynı coşkuyla okunur. Edirne Selimiye'de edilen dualar, Şanlıurfa Halilürrahman  Camisi'nde yapılanlarla kucaklaşarak arşı alaya ulaşır. Günde beş vakit yönümüzü  Kabe'ye dönerken, ellerimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir  kez daha millet, ümmet olmanın şuuruna ereriz. Biz dualarla buluşarak bir oluruz,  kardeş oluruz. Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların  derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır, ümmet olma şuurudur."
 
"Biz onları kovamayız, onları bombaların altına gönderemeyiz"
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üzerinden 1400 sene geçse de Veda  Hutbesi'ndeki kutlu tavsiyenin rehberleri olduğunu vurgulayarak, hutbedeki  "Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslüman'ın  kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler." ifadelerini hatırlattı.
 
Erdoğan, "Arakanlı, Suriyeli, Türkistanlı mazlumlar bizim  kardeşimizdir. Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' asla biz bunlara  eyvallah edemeyiz. Bizim Peygamberimiz unutmayın muhacirdi. Medine Müslümanları  ensardı. Şimdi Allah bizlere ensar olmayı nasip etti. Bombalardan kaçan Suriyeli  kardeşlerimize de muhacir olmayı nasip etti. Bunu birileri anlamayabilir ama biz  bunun idraki içerisindeyiz. O kardeşlerimiz evlerine, topraklarına inşallah  oradaki durumlar hal yoluna girdiği zaman zaten kendileri de gidecektir. Ama biz  kovamayız, onları bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü bizim kardeşlik  anlayışımız bu." ifadelerini kulladı.
 
Afrikalı, Asyalı mağdurların da özbeöz kardeşleri olduğunu, cihanşümul  İslam kardeşliğinin sınırının bulunmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez. Biz vahdete inanırsak, fitne  projeleri bu topraklarda boy veremez. Biz Allah'ın ipine, Resulü Ekrem  Efendimizin sünnet-i seniyyesine sıkıca sarılırsak hiçbir güç bizi birbirimize  düşüremez." değerlendirmesinde bulundu.
 
Müslümanların sancılı günler yaşadığına dikkati çeken Erdoğan,  şunları kaydetti:
 
"Mezhepçilik fitnesinin, ırk, renk, dil, kabile taassubunun  kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanı insan  yapan değerler, tarihte belki hiç olmadığı kadar ağır bir saldırı altındadır.  Ferdi ihtirasların, toplumsal hastalıkların, adaletsizliklerin, baskı ve şiddetin  bütün insanlığın üzerine adeta karabasan gibi çöktüğü bir bunalım çağındayız.  Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı olan İslam beldelerinden bugün sadece  yetimlerin, kadınların, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş, yüreği yanan  anaların feryatları yükseliyor. Medeniyetlere beşiklik etmiş kadim şehirlerimiz,  halkına zulmeden diktatörlerin elinde büyük bir enkaz yığınına dönüşüyor.
 
İslam ülkelerinde palazlandırılan terör örgütleri, camide namaz kılan  müminleri, pazarda alışveriş yapan masumları, okula giden çocukları acımasızca  katlediyor. İslam medeniyeti bir tarafta DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK,  YPG gibi katil sürülerinin, diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun  cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor. Günümüzün haçlıları olan  neonazi terör örgütleri, dünyanın en gelişmiş, sözüm ona en demokratik  ülkelerinde Müslümanlara hayatı dar ediyor. Rabb'imin bizlere bir lütfu olan  doğal kaynaklarımız, o topraklar üstünde yaşayan Müslümanları değil, Batılı  sömürgecileri zenginleştiriyor. Gün geçmiyor ki ibadethanelerimize yönelik bir  saldırı haberi almayalım. Gün geçmiyor ki müminlerin onurunu ayaklar altına alan  bir hadise görmeyelim. Gün geçmiyor ki Peygamber Efendimizin mübarek şahsı  manevisine yönelik bir edepsizliğe, ahlaksızlığa şahit olmayalım."
 
Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i  Nebi Haftası Açılış Programı'nda, Müslüman olmanın, Müslümanca yaşamanın adeta  avuçlarda kor bir ateş tutmak kadar zor olduğu bir dönemden geçildiğini ifade  etti.
 
Umut ışıklarının cılızlaştığı, zulmün alevinin göğe yükseldiği,  cehaletin dört bir yanı kuşattığı bugünlerde İslam alemini felaha erdirecek  kurtuluş yolunun Allah'ın kitabı Kuran ve onun alemlere rahmet olarak gönderdiği  Resulü'nün rehberliği olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Onun getirdiği din, adalet dinidir, merhamet, nezaket dinidir. Onun  getirdiği din, selam dinidir, barış, uhuvvet dinidir. Kız çocuklarının diri diri  toprağa verildiği bir cahiliye toplumundan tüm insanlığa örnek olan asrısaadeti  inşa eden İslam'dır. Bu şerefe nail olmayanların hala kız çocuklarını diri diri  toprağa gömdüklerini görüyoruz. Sömürü düzenini adaletle, hakkaniyetle değiştiren  yine İslam'dır. İnsanı esfel-i safilinden eşref-i mahlukata yani yaratılmışların  en şereflisine yücelten yine din-i mübin olan İslam'dır. Dünya saadetinin de  ahirette kurtuluş yolu da İslam'dadır. Dinimiz İslam ve Peygamberimiz tüm dünyada  barış ve güveni, eman ve huzuru, saadet ve selameti inşa için gönderilmiştir.  Bizler de işte bu yüce dinin mensubu ve o kutlu Peygamberin ümmeti olarak aynı  amaçlar için çalışmakla mükellefiz."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her insanın canının, inancının, neslinin,  malının ve haysiyetinin emniyette olduğu hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir  ortamda yaşamak istediğini, güvenin insanca bir hayat sürdürebilmenin temel  şartlarından biri olduğunu vurguladı.
 
Toplumun temeli olan ailenin, güven üzerine bina edildiği gibi  büsbütün toplumun da güven üzerine kurulduğunu ve varlığını sürdürdüğünü anlatan  Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Güven duygusunun zedelenmesi ise toplumu ayakta tutan bu temeli  sarsar. Güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı bizlere öğreten  de yine Allah'ın Resulü'dür. Allah'ü Teala mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de,  Peygamberimiz'in bizler için en güzel örnek olduğunu belirtiyor. Onun hayatı  sadece biz ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en  güzel örnektir. Resul-ü Ekrem'in ahlakı, tavsiyeleri ve sünnet-i seniyyesi,  Müslümanlar için dünya ve ahiret saadetinin pusulasıdır. Risaletinden çok önce  'Muhammed-ül Emin' olarak anılan, ömrünün sonuna dek El-Emin olarak kalan bir  peygamberin ümmeti olduğumuzu unutmamalıyız. Resul-ü Ekrem öyle bir insandır ki  kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlüğünü ve  güvenilirliğini teslim etmek zorunda kalmıştır. Onun Medine'de inşa ettiği toplum  modeli, Müslümanlarla beraber farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven  kaynağı olmuştur. Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak aynı  samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti  hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor."
 
"Güzel ahlakıyla bütün insanlığa rehber olmuştu"
 
Erdoğan, Hazreti Muhammed'in sevginin, tebessümün, şefkatin,  merhametin peygamberi olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:
 
"Sadece çöle dönmüş kalplere değil, bütün kainata rahmet olarak  gönderilen bir insan-ı kamildi. O çocukların peygamberiydi. Topluma yük görülen  kadınların peygamberiydi. Köle pazarında meta gibi alınıp satılan mazlumların  peygamberiydi. Yine o yetimlerin, öksüzlerin, en çok da kimsesizlerin  peygamberiydi. Yolda bir garip görse durur, selam verir, hal ve hatırını sorar ve  yolda giderken eğer şöyle bir hayvan dahi görüyorsa eğer ölmüşse herkes onun  leşinden, kokusunda kaçınırken o farklı bir şeyini arar, 'Ah dişleri ne kadar da  güzelmiş.' derdi. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz ama maalesef bizim  Peygamberimiz'e hakaret edenler, bu incelikleri anlayamaz. Bir köşede ağlayan bir  çocuk görürse yanına gidip gözyaşlarını silerdi. Cömertlik, tevazu, muhabbet,  uhuvvet, cesaret, vefa gibi insanın özüne ait bütün iyi hasletler onda birleşmiş,  ondan neşet etmişti.
 
Güzel ahlakıyla bütün insanlığa rehber olmuş, dürüstlüğüyle yol  göstermişti. Haklının değil güçlünün üstün olduğu bir çağda her türlü asabiyeti,  taassubu, ırkçılığı ayaklarının altına almıştı. Tüm insanlığı Kuran ve sünnet  bağıyla birbirine bağlamış, kalpleri kaynaştırmıştı. Zengini fakirin hamisi,  siyah tenliyi beyazın kader ortağı yapmıştı. Komşuyu komşuya akraba kadar yakın  kılmıştı. Emin kişiliğiyle, sade yaşantısıyla, örnek davranışlarıyla, edep ve  hayasıyla insanlığa yepyeni bir dünyanın ve hayatın kapılarını açmıştı. Taş  kesilmiş yürekleri yumuşatmış, taşlaşmış kalpleri merhamet ateşiyle eritmişti.  Öyle ki onu öldürmek için gelenler, onda dirildiler. Onu inkar edenler, onda  hayat buldular. Onu hor, hakir görenler, ondan insanlığı öğrendiler. Ona husumet  besleyenler, onun en yakın dostu oldular. Rabb'im bizi Resul-ü Kibriya  Efendimiz'in kutlu, mübarek, aydınlık yolundan ayırmasın. Dünyayı nura boğan bu  güzel doğumun seneidevriyesine erişmeyi bir kez daha bizler bahşettiği için  Rabb'ime hamd-ü senalar ediyorum."
 
Erdoğan, sevginin, rahmetin, merhametin, yoksulların, yolda  kalmışların, mazlumların, gençlerin, çocukların peygamberi olan Hazreti  Muhammed'i kemal-i edeple yad ettiğini, milletin ve tüm ümmetin Mevlid Kandili'ni  gönülden tebrik ettiğini dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un,  "Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep/Medyun ona cem'iyyeti, medyun ona  ferdi/Medyundur o ma'suma bütün bir beşeriyyet/Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile  haşret." dizeleriyle sözlerini tamamladı.
 

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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