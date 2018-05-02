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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı. Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in görüşmesine ilişkin, "Dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder." dedi. Öte yandan heyetler arasındaki görüşmenin hemen ardından gerçekleşen törende 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı. Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in görüşmesine ilişkin, "Dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder." dedi. Öte yandan heyetler arasındaki görüşmenin hemen ardından gerçekleşen törende 4 anlaşma imzalandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
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GÜNEY Kore'nin başkenti Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan  ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme  gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider,  toplantının basına açık kısmında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "Sayın Başkan, öncelikle geldiğimiz  andan itibaren şu ana kadar gösterilen ev sahipliğine çok çok teşekkür ediyorum."  diyerek başladı.

Her şeyden önce Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan, dünya  barışına çok ciddi katkısı olacak görüşme dolayısıyla şahsı ve milleti adına  tebriklerini ileten Erdoğan, "Zira dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan  kaldıran bir görüşme olmuştur. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz  sebebiyle sizleri tebrik ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra  da aynen devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de  görüşmelerini devam ettirirse çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret  ederek, "Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları  yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"Birlikte yapabileceğimiz çok şey var"

Güney Kore ve Türkiye ilişkilerinin özellikle son dönemde çok iyi  bir noktada olduğunu belirten Erdoğan, yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir ticaret  hacmine sahip olunduğunu söyledi.

Bunu yeterli bulmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki bu çok daha ileri bir konuma ulaşsın. Her iki ülkenin  gerek nüfus potansiyeli gerekse şu anda G-20 içerisindeki iki ülke olarak bunu  yükseltmesi gereklidir diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye ve Güney Kore'nin toplam  nüfusuna baktığımız zaman 132 milyon nüfusa sahibiz. 132 milyon, böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye  ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji  alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Moon'un açıklamaları sonrasında iki ülke arasındaki heyetler arası görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Heyetler arası görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi  Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent  Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın da hazır bulundu.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet  Başkanı Moon Jae-in ile heyetler arası görüşmesi sonrasında iki ülke arasında  yapılan anlaşmaların imza törenine iştirak etti. 

Başkent Seul'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında iki lider, Türkiye ile Güney Kore arasındaki anlaşma Törenine katıldı.

İki ülke arasında "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik  Mutabakat Zaptı", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu ve Uzay Teknolojileri  Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliğine Dair Mutabakat  Zaptı", "Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı",  "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" olmak  üzere 4 anlaşma imzalandı.

ULUSAL MEZARLIĞI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninin ardından Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrılarak Güney Kore Ulusal Mezarlığı'na gitti. Burada ziayrette bulunan Erdoğan'a beraberindeki heyet de tam kadro eşlik etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore  Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.

"Mavi Ev" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama  töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore  Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi.

Erdoğan ile  Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle  beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore  milli marşları çalındı.

MOON, İSTİKLAL MARŞI'NDA ASKER SELAMI VERDİ

Daha sonra iki lider, heyetlerini birbirine takdim etti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker  selamı verdiği dikkati çekti.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan  Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret  Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGüney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
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