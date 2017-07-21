Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücünüz yetmez!

İMZA töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlaşmanın böyle bir dönemde gerçekleşmesini ayrıca anlamlı buluyorum. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bu finansman anlaşması Türkiye'nin uluslararası kredibilitesinin yüksekliğine işaret ediyor. Bu vesileyle Japon dostlarıma ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

15 Temmuz darbe girişiminin ertesi hafta Japon dostlarımız Ankara'da bu anlaşma için yetkilerle bir araya geldi. Buradan ülkemize olan güvenleri için Japon dostlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Japon dostlarımızla önemli bir anlaşmanın da arefesindeyiz. Sinop'taki nükleer enerji santrali için de kendileriyle çalışacağız. Türk milleti zor zamanlarda yanında olan dostlarını unutmayacaktır. Bizimle çalışmak isteyen herkese ülkemizin kapılarının açık olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. biz böylesine iyi niyetle muhataplarımıza yaklaşmaya çalışırken bazılarının siyasetle ticareti birbirine karıştırdığını görüyoruz.

"ALMANYA KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN"

Almanya'nın beyanlarını şiddetle kınıyorum. Bu asla siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz. Teröre bulaşanlarla siyaseti birbirine karıştırmayın. Ben MİT müsteşarımı ve İçişleri Bakanımı arayarak bizzat sordum. Dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şu: Hiçbir Alman şirketi ile ilgili soruşturma yok, hepsi yalan. Alman dostlarıma ve dünyaya sesleniyorum: Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Elimizde video kasetlerle deliller var. PKK'ya gösteri yapmasına müsade eden Almanya bunu neyle izah edecek. Almanya kendine çeki düzen vermelidir. Bizi böyle tehditlerle ürkütemez. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa bizim yargımız onlardan daha bağımsız. Ülkemizin istihbarat ve güvenlik kuruluşları bellidir. Biz kabile ya da çadır devleti değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir geçmişi vardır.

"DEDİKODULARLA DEVLET YÖNETİLEMEZ"

Alman şirketlerine ülkemizin kapıları ve milletimizin gönlü açıktır. Dünyada serbest piyasa denen bir şey var. bunlar bunu da bilmiyor. Hasbelkader yakaladıkları zenginlikle Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Bu iddiaları ortaya atanları ispata davet ediyorum. Türkiye için seyahat uyarısını da son derece kasıtlı buluyorum. Ülkeler dedikodu ile yönetilemez. G-20'de görük. Antalya'da yaptığımız zirve hala konuşuluyor. Bu denli özgürlükleri benimsemiş bir Türkiye, demokrasiyi oturtmuş Türkiye'ye kimse kara çalamaz. Bu tür beyanlarda bulunan herkesi ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermeye davet ediyorum.

KATAR KRİZİ

Türkiye bu ülkelerde yaşayan herkesi kardeşi olarak görmektedir. Körfez'deki dostlarımızın yaşadığı kriz bizi üzmüştür. Kardeşler arasındaki ihtilafın kalıcı olmaması için çaba göstereceğiz. Körfez ülkelerindeki kardeşlerimizi destekliyoruz ve hepsi ile çalışmak istiyoruz. Siyasi sorunlar gelip geçicidir. Ekonomik ilişkiler kalıcıdır.