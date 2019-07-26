Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35’i vermiyor musunuz, biz de tedbirimizi alırız

CUMHURBAŞKANI, "Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık. Siz yine de verecekseniz biz sizden de patriot alırız' dedik. Hâlâ vermiyor, farklı farklı öneriler getiriyorsunuz. Kusura bakmayın. Bütün tedbirlerimizin ideal şekilde almak zorundayız. F35, vermiyor musunuz? Peki. Kusura bakmayın, biz o konuda da tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz" sözlerini kaydetti.

AKP Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"NATO üyesiyiz. Ama terörle mücadelede bizi yalnız başına bırakan stratejik ortaklar var. Bu komşular bizi mal sahibi yaptılar. Şimdi İHA’mız var, SİHA’mız da var. Mühimmatları da burada üretiliyor. Akıllı bomba alacağız Obama ile G-20 toplantısında konuştuk, halledeceğiz dedi. Hala halledecekler, ne oldu akıllı bombayı biz ürettik. Şimdi SİHA’nın ötesine geçiyoruz. İnşallah bir iki ay içerisinde test çalışmaları başlayacak. Kendi savaş uçağımızı da yapıyoruz, yapacağız. Bu süreç içerisinde de gerçek dostlar ortaya çıkıyor. Sayın Trump’a Osaka’da ‘Biz sizden patriot almadıysak da sizden biz 100 tane yeni nesil Boeing uçağı alıyoruz. Bu bir alışveriş değil mi. Patriot almayız da Boeing alıyoruz ama yine de vereceksiniz verin’. Yeni nesil Boeing geldi, biz de ödememizi yapıyoruz. Biz iyi müşteriyiz. Ama böyle giderse biz bu konuda da ister istemez düşünmek zorunda kalacağız.

Türkiye’nin tamamen kendi güvenlik ihtiyaçları izin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri konusunda Amerika’nın aklıselim ile hareket edeceğini umuyorum. Rusya’dan aldığımız S-400 sistemleri ülkemize gelmeye devam ediyor. Nisan 2020 bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35 projesinden dışlanma tehditleri başta olmak üzere bu konuda Türkiye’ye yöneltilecek hiçbir tehdidin ve yaptırımın ülkemizi güvenlik önceliklerini hayata geçirmekten alı koyamayacağını bir kez daha ifade etmek isterim. Bu meselede Türkiye’ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalıdır. Biz bağcıyı dövmenin değil, üzüm yemenin peşindeyiz. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerekiyorsa onu gerçekleştireceğiz. Kendi hava savunma sistemlerimiz ve yeni nesil savaş uçaklarımızı geliştirme, konvansiyonel silah ve elektronik harp alt yapımızı güçlendirme konusundaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Karada, denizde ve havada kendisinin ve dostlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seciyeye sahip Türkiye’ye ulaşmaya az kaldı."