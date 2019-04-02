Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yayımladığı teşekkür mesajında, "Halkımız 15'i büyükşehir olmak üzere, 24 il , 536 ilçe ve 200 belde de yine AK Partimizi tercih etmiştir. Bu başarının arkasında, parti çalışmaları için sabah namazı evinden çıkıp gece yarısı evine dönen, başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm teşkilatlarımızla birlikte AK Parti'ye gönül verenlerin emeği ve alın teri vardır" dedi. AK Parti'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin tebrik mesajına yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle: "Öncelikle AK Parti olarak bizleri, 2002 yılından bu yana seçimlerde 15. kez açık ara birinci parti yapan, sevgi ve muhabbetini esirgemeyen aziz milletimize en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu seçimin mağlubu yoktur. Galibi, bize destek versin yahut vermesin sandıkta oyunu kullanan halkımızın her bir ferdidir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden alnının akıyla çıkan milletimiz, katılım oranıyla, seçimde gösterdiği ferasetiyle bütün dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vermiştir. Vatan ve millet için kader birliği yaparak Cumhur İttifakı'nı ülke genelinde yüzde 51,63 oy oranıyla birinciliğe taşıyan MHP'li kardeşlerimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Halkımız 15'i büyükşehir olmak üzere, 24 il , 536 ilçe ve 200 belde de yine AK Partimizi tercih etmiştir. Bu başarının arkasında, parti çalışmaları için sabah namazı evinden çıkıp gece yarısı evine dönen, başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm teşkilatlarımızla birlikte AK Parti'ye gönül verenlerin emeği ve alın teri vardır.

Yerel yönetimlerde de tıpkı ülke yönetiminde olduğu gibi her zaman mazlumun, mağdurun, garip, gurabanın yanında olacağız. Asla kibirlenmeyecek daima milletimizin hizmetkarı olarak milletimizle birlikte geleceğe yürüyeceğiz."