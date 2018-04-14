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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şekib Avdagiç'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şekib Avdagiç’e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şekib Avdagiç'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şekib Avdagiç’e tebrik telgrafı gönderdi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şekib Avdagiç'e tebrik mesajı
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CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şekib Avdagiç’e bir telgraf göndererek, başarı dileklerini ilettiği belirtildi. 

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