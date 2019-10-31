Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gerekirse biz kuracağız

ERDOĞAN'IN konuşmasından satır başları şöyle;

- Her arayan bulamaz ama bulanlar sadece arayanlardır. Bu söz en çok bilimsel çalışmalar için geçerlidir. Bizlere düşen en doğruyu en güzeli aramak ve insanlığınn hizmetine sunmaktır.

- Bugün Türkiye Sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir.

- Tüm dünyada örnek alınan bir sağlık reformunu kısa sürede hayata geçirdik.

- Sağlık çalışanlarının sayısı 1 milyon 24 bine ulaştırdık.

- Hedeflediğimiz düzeyde en makul maliyetle sağlık hizmeti vermeyi başardık.

- Bugün birçok ülkeden gelen heyetler sağlık sistemimizi inceleyip kendi ülkelerine uyarlamaya çalışıyor. Obama da yapmaya çalıştı ama yapamadı.

- İlaç, aşı ve cihaz üretimimizin tüm aşamalarını yerli hale getirmekte kararlıyız.

- Yerlileşmeye gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız.

- Tıp ve ilaç biliminin gayretleriyle ortalama hayat süresi uzadı.

- Suriye gibi büyük yıkımlara uğrayan ülkelerde yaşan süresi 74'den 60'lara geriledi.

- Silahlanmaya harcanan paranın sadece bir kısmıyla dünyada ne aç ne de temiz su sıkıntısı kalmayacağına dikkat çekerim.

-Biz hastalarımıza ilaçları ücretsiz veriyoruz, dünyada bu hizmeti verebilen başka bir ülke yok

-Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında bir mülteci şehri biz kuracağız.