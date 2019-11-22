Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:



- Ekonomimizi yıkamayanlar sürekli yeni arayışlar içindeler.



- Önümüze konulan tüm engelleri yıkarak yolumuza devam ediyoruz. Yaşadığımız sınamalara dayanabilecek pek az ülke vardır.



- İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir.



- Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istemediler mi? Peki biz onlara fırsat verdik mi, vermedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Kaçtılar, kovaladık. Şimdi Suriye tarafına kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamayacaklar.



- Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler her yolu denemelerine rağmen başarılı olamadılar.



- Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için bin bir yalanı devreye soktular bunun da önünü kestik. Ülkemizi sinsi oyundan kurtardık.



- Türkiye'de her alanda ülkemize tarihe önemde kazanımlar sağladık. Sadece muhalefeti geliştirme konusunda başarılı olamadık.



- CHP lideri yeni nesile kötü siyasetçi nasıl olunur mükemmel bir örnek oluyor.



- Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık ve net: Eğer böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı ayrılmayacak mı, o da kendini ortaya koysun.



- Açıkla diyoruz, açıklayamam diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da CHP'nin genel başkanı kim olacak bununla mı uğraşacağım?



- Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SKK'yı batıracaksın. Siyaseti girecek verdiğin her sözden döneceksin. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin.



- Her fırsatta yabancılara ülkeni kötüleyeceksin. Yabancı yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin diyeceksin. Bay Kemal olmak için bunlar yapmak şart.

