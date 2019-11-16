Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AİLE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen törende konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme kesintilerini yıllar sonra ödedik. Devletin millete borçlu kalmasının önüne geçtik.

- Geçtiğimiz 17 yılda sosyal güvenlik alanının sağlık hizmetleri boyutunda da çok önemli bir ilerleme sağladık.

- Sağlık hizmetlerinden yararlanmada prim borcu sistemini getirdik. Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sınıyoruz. Yeşil kart gibi vatandaşı rencide eden sisteme son verdik.

- Biz gelmeden önce reçetedeki ilaçların ya bir tanesini ya da iki tanesini alabiliyorduk. Ödeme listesindeki ilaç sayısını 2 katından fazla artırdık.

- Elektronik reçete sistemi ile yanlış doz, yanlış ilaç olaylarına son verdik. Evde sağlık hizmeti başlattık. Pek çok tedaviyi ödeme kapsamına aldık. Yerli ilaç üretimine önem verdil.

- Vatandaşlarımız istediği hastaneden istediği sağlık hizmetini alabiliyor. Şimdi protez olayında da annelerin babaların yanındayız.

- Dik duruyoruz, dik durmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin okullarından mezun olduktan sonra iki yıl daha sağlık hizmetinden yararlanmasını sağladık.

- Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36'ya indirdik. Böylece aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyona çıkardık.