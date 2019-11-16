Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
AİLE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen törende konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme kesintilerini yıllar sonra ödedik. Devletin millete borçlu kalmasının önüne geçtik.
- Geçtiğimiz 17 yılda sosyal güvenlik alanının sağlık hizmetleri boyutunda da çok önemli bir ilerleme sağladık.
- Sağlık hizmetlerinden yararlanmada prim borcu sistemini getirdik. Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sınıyoruz. Yeşil kart gibi vatandaşı rencide eden sisteme son verdik.
- Biz gelmeden önce reçetedeki ilaçların ya bir tanesini ya da iki tanesini alabiliyorduk. Ödeme listesindeki ilaç sayısını 2 katından fazla artırdık.
- Elektronik reçete sistemi ile yanlış doz, yanlış ilaç olaylarına son verdik. Evde sağlık hizmeti başlattık. Pek çok tedaviyi ödeme kapsamına aldık. Yerli ilaç üretimine önem verdil.
- Vatandaşlarımız istediği hastaneden istediği sağlık hizmetini alabiliyor. Şimdi protez olayında da annelerin babaların yanındayız.
- Dik duruyoruz, dik durmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin okullarından mezun olduktan sonra iki yıl daha sağlık hizmetinden yararlanmasını sağladık.
- Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36'ya indirdik. Böylece aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyona çıkardık.
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