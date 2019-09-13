Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Türkiye ve Amerika arasında S-400 konusu öne çıkan konu oldu. S-400'e yönelşik atılan adımların bir geçmişi var. Sayın Obama döneminde maalesef o dönemde bizler malum bu savunmma sistemlerine yönelik alınma yapmak istedik. ABD kongre izin vermiyoruz dedi, önümüz kesildi. Sayın Trump'ta rahatsızlığını ifade etti. Osaka'da Türkiye üzerine düşeni yapıyor ve bu konuda kendisi talepte bulundu ama Amerika olarak buna evet denmedi, denmeyince de o da S-400 almak durumunda kaldı.

- S-400'lere dönünce Rusya burada samimi bir yaklaşım ortaya koydu. Kredi temini, ortak üretim ve takvimin gayet sağlıklı bir şekilde işlemesi konusu süreci hızlandırdı. Biz bütün bunlara rağmen bölgedeki barış için bu adımı atmak zorundaydık. Bu bir savunma sistemi. Bizim böyle bir savunma sistemine ihtiyacımız vardı.

- AB verdiği sözleri yerine getirmedi, sessiz kalamayız. Göçü sona erdirmek önemli.

- Hem İran ile hem Rusya ile ikili görüşmelerimiz olacak hem de üçlü görüşmemiz olacak. Buradaki beklenti anlık ateşkesler değildir. Göçün sona erdirilmesini, ateşkesin teminini hedefliyoruz. İdlib halkına her türlü yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz. Göçe karşı gerekirse kapıları açmak zorundayız dedim.

- Almanya ve Fransa ile Ekim'de dörtlü zirve de gündemde.

- PKK'nın başı içerideki kimdir? İsmini anmama gerek yoktur. YPG/PKK ile bunların bir sürü resmi vardır. Bunları gösteriyoruz. Ve bütün bunlara rağmen bizim söylediklerimize inanmıyor. Bu terör örgütünün söyledikleriyle hareket ediyorlar. Biz nasıl müttefikiz 10 binlerce TIR silahı, mühimmatı getireceksiniz. Kim var burada kime karşı getiriyorsunuz. Burada Türkiye var. Bu terör örgütlerinin savaştığı kimdir Türkiye'dir. Ama siz bu silahları bedavaya terör örgütlerine veriyorsunuz. NATO parayla satıyor. Siz bedavaya veriyorsunuz. Bunu Fransa'da Almanya'da anlamıyor. Güvenli bölge arayışlarımız bizim beklentilerimizi karşılamıyor. Bu oyalama siyasetine dönüyor. Doğrusu bu bizim sabrımızı taşırıyor. Dolayısıyla kendi başımızın çaresine bakmak durumunda bırakıyor.

- 20 mil talebi bizden değil, Trump'tan geldi. Fırat'ın Doğu'sunda ne yazık ki Trump'ın altındaki ekipler uymadı. Obama'nın bana verdiği söz Münbiç'ten çıkacağızdı. Sayın Trump'la konuştuğumuz da o a aynısını söyledi. "Çıkacağız" dedi. Ama çıkmadılar.

- Sınırımızdaki terör koridoruna izin vermedik vermeyeceğiz. Ve bu konuda adım atmaya devam edeceğiz. Rejim gözlem noktalarına saldırırsa gereğini yaparız.

- Soçi mutabakatına bağlıyız, herkesden de bunu bekliyoruz.

- Biz 40 milyar dolar harcadık, AB verdiği sözleri tutmadı. Sadece 6 milyar dolarlık destek verdi. Bizim harcadığımız para ortada. Verdikleri desteğin ne kadar az olduğunu kendileri de biliyor.

- Biz Kıbrıs'ta garantör ülkeyiz. Kuzey Kıbrıs hakkını alacaktır. Alakası olmayanlar burada söz hakkı sahibi olmaya çalışıyor. Bütün gemilerimiz çalışmalarına başladı.

- Biz Kabine ile alakalı bir ihtiyacımız olduğunda böyle bir şey yaparız. Sipariş üzerine böyle bir şey yapmayız. Şimdiden 2023'e tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

- Ortada herhangi bir sıkıntı yokken ele almanın anlamı yok.

- Yargının gücü benim elimde mi? Böyle bir saçmalık olur mu? Yargı bağımsızdır, kararlarını vermekte serbesttir.

- Bu eleştirileri getirenler siyaseti ve devleti bilmiyor.