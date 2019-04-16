Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İŞTE Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Türkiye Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Aramızdaki iş birliğini her düzeyde daha da yukarıya taşımaya çalışacağız. 9. Savunma Sanayi iş birliği toplantısı Şubat ayında Ankara’da yapıldı. Gerekli hazırlıklar vakitlice yapılmış ve anlaşmalar hazırlandı. Ticaret hacmimiz gelişme eğilimi içerisinde az önce de görüldüğü gibi aramızda 6 anlaşma imzalandı. Bir ticaret hacmi hedefi kondu. Yeni hedefimiz bir buçuk milyar dolardır. Türkiye ve Belarus bunu başarabilecek düzeydedir. İş birliği alanlarımızın çeşitlendirilmesi de ele aldığımız konular içerisindedir. Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkilerimiz bu anlamda önemlidir. Türkiye-Belarus ortak bilim ve teknoloji komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belarus son yıllarda özellikle bilişim sektöründe kayda değer gelişmeler sağlamıştır. Belarus’ta Türk kültürüne ve Türkçe’ye olan ilgi ve Belaruslu turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden birisinin Türkiye olması memnuniyet vericidir. Türkiye Belarus ilişkileri sağlam temeller üzerinde gelişme göstermektedir. Fetö ile mücadele de görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamış gerekli adımları atmaktan kaçınmamış Fetö bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı ve Belarus makamlarına gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum.