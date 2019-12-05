Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Bu ifadeyi kullananları lanetliyorum

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın selamlarını getirdim.

- Zorluklardan yılmadınız, sıkıntılardan geri adım atmadınız. Başarılarınızla hem bizim hem ailelerinizin gözlerini kabarttınız. Şimdi önünüzde ayın 12'sinde İngiltere'de bir seçim var. Burada belirleyici bir rol oynamalısınız ve oynayacağınıza da inanıyorum. Ülkem ve milletimiz adına tek tek teşekkür ediyorum.

- Türkiye emin ellerde, Türkiye emniyet huzur, barış içinde. Bugün 17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde oyun oynanan değil, artık oyun bozan kararlı bir Türkiye var. Dünyada en fazla insanı yardım yapan cömert bir ülke var.

- Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var.

- Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar mülteciye tek elden ev sahipliği yapan bir ülke yok.

- Avrupa Birliği ne yaptı. Şu ana kadar söz verdiği halde "6 milyar destek vereceğim" dediği halde sadece 3 milyar avro uluslararası SSK'larla Kızılay'a gönderdiği para var. Bizim cebimize girmiyor. Bizim şuana kadar yaptığımız yardım 30 milyar doları aştı.

- Bize diyorlar ki "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız?". Biz de onlara diyoruz ki "Sizin Suriye'de ne işiniz var"

- Güvenli Bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Gözü olanlar lütfen terk etsinler.