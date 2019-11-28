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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

POLİTİKA 28.11.2019, 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 

"CESARET EDİP DAVA BİLE AÇAMIYOR"

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara 7. Asliye Hukuk  Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım'da partisinin  grup toplantısında yaptığı açıklamalarına yer verildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun "Kendi silah fabrikasını yabancı bir  orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen  söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki 'Efendim Kılıçdaroğlu  hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.' Ben senin nasıl kazandığını  bilmez miyim? Man Adası'nı da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki  götürdüğün paralar doğru." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"KIŞKIRTMA VE PROVAKASYONDUR"

Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri alanda güçlenmesine katkı  sağlamak için yasal sınırlar içerisinde yapılan bir faaliyetin "vatana ihanet" ve  "peşkeş çekmek" şeklinde nitelendirilmesinin gerçek dışı olduğu belirtilen  dilekçede, söz konusu ifadelerin hakaret kastıyla söylendiği ifade edildi. Dilekçede, "Vatan hainiliği, hukuki düzenlemelerin ötesinde  milletimizin idrakinde suçların en büyüğüdür. Bu kapsamda, bir cumhurbaşkanının  kişilik haklarını zedeleyebilecek ithamların en ağırı olduğundan kuşku  bulunmamaktadır. Vatanseverliği, millete ve devlete hizmetleri taraflı ve  tarafsız vicdan sahibi herkes tarafından takdir edilen Cumhurbaşkanımızı, vatana  ihanetle itham etmek, kişilik haklarına ağır bir saldırının ötesinde açık bir  kışkırtma ve provakasyondur." açıklamasına yer verildi.

"TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR"

Kılıçdaroğlu'nun daha önce yerel mahkeme tarafından tazminat ödenmeye  mahkum edildiği Man Adası davasında kazanan tarafın kendisi olduğuna ilişkin  ifadelerine de değinilen dilekçede, "Davalının 'Kazandım' şeklinde kamuoyuna  duyurduğu yargılamaların tamamı yerel mahkeme aşamasında Cumhurbaşkanımızın  lehine sonuçlanmış olup bir kısım dosyalara ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi  yalnızca usule ilişkin sebeplerle bozma kararı vermiştir." denildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının düşünce ve ifade hürriyeti  çerçevesinde değerlendirlemeyeceğine dikkat çekilerek, "Olayın tarafları ve  konuşmanın çerçevesi politik alanda kalsa bile davalanın açıklamalarının kabul  edilebilir sınırları aşması nedeniyle siyasi bir tartışma içindeki bir görüş  olarak da değerlendirilemeyecektir. Söz konusu ifadeler, manevi tazminatı  gerektirmekte olup Cumhurbaşkanımıza yönelik uzun süredir ısrarla devam eden bu  yakışıksız üslubu dikkate alınarak davalı aleyhine caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerekmektedir." değerlendirmesi yapıldı.Manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu değerlendirilen  dilekçede, Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin lira manevi tazminat talep edildi

#cumhurbaşkanı #Erdoğan #recep tayyip erdoğan #chp genel başkanı #kemal kılıçdaroğlu
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