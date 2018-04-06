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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7104 sayılı "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7104 sayılı "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı

06 Nisan 2018 Cuma 08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı!
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CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile  104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7104 sayılı "Katma Değer  Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa  gönderdi.

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CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKatma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar
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