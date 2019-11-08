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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Harekat devam edecek" açıklaması

Macaristan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız." dedi.

POLİTİKA 08.11.2019, 14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere gittiği Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör örgütünün taciz atışlarına devam ettiğini vurgulaması üzerine bir gazeteci "Bu durumda Barış Pınarı Harekatı devam edecek diyebilir miyiz?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, "Kesinlikle. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız." şeklinde yanıt verdi.

Güvenli Bölge konusunda görüştüğü liderlerden beklediği desteği bulamadığını aktaran Erdoğan, "Tamamen bizim kontrolümüzde olan Tel Abyad ve Rasulayn'da bölgenin uzunluğu 120 kilometre, derinliği 30-32 kilometre. Diyoruz ki destek verecekseniz burada süratle bir mülteciler şehri veya bir pilot bölge yapalım. Biz proje çalışmalarına varana kadar hazırlık yaptık.Görüştüğüm bütün liderlere de bunları anlatıyorum." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ RAHAT DURMUYOR"

Terör örgütü PKK/YPG'nin taciz atışlarına devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinde kontrolümüz devam ediyor. Ancak Resulayn'ın güneyinde Tel Tamer bölgesi var. Burası terör örgütünün bulunduğu bir yer. Terör örgütü rahat durmuyor ve oradan sınırlarımızı sürekli taciz ediyor. Aynı şey Münbiç'te var. Aynı durum Ayn el-Arab çevresinde var. Burada yine PKK-PYD-YPG en ufak fırsatı bulduğunda bunu yapıyor. Mesela dün sabah Tel Tamer bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na karşı terör örgütleri saldırıda bulundu ve 11 kişi şehit oldu. Tabi onlar da bunu karşılıksız bırakmadılar. Onlar da 10'un üzerinde terörist öldürdü. Mücadele bu şekildekararlılıkla devam ediyor. ABD ziyaretimizde bunların hepsini kendileriyle paylaşacağız. Ancak Resulayn'ın doğusundan Kamışlı'ya doğru ABD askerleri terör örgütü ile devriye yaptılar. Biz de Rusya ile devriyemizi 2 kez gerçekleştirdik. Şu anda bunlar da devam ediyor ve edecek." şeklinde konuştu.

''BARIŞ PINARI HAREKATI DEVAM EDECEK''

"Bu durumda Barış Pınarı Harekatı devam edecek diyebilir miyiz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Kesinlikle. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu. İkinci olarak, diğer ülkeler buradan çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız. Biz Suriye'nin birliğine, beraberliğine ve bütünlüğüne taraftarız. Asla parçalanmasını da istemeyiz. Eğer diğer ülkeler de buna taraftarlar ise kendilerinin de bunu ispat etmeleri lazım. Onlar ispat edecekler ki bizden de bunun ispatını istesinler. Bunların hiçbirinin burada sınırı yok ama bizim burada sınırımız var. En batıdan aldığımız zaman en doğuya kadar sadece 911 kilometre Suriye sınırı var. Oysa burada ne Rusya'nın ne ABD'nin ne de İran'ın sınırı var. Sadece Irak'ın biraz sınırı var. Bizim Adana Mutabakatı gibi bir belgemiz var. Bu terör örgütleri temizlenmedikçe, Adana Mutabakatı'nın bize vermiş olduğu yetkiyle buradaki duruşumuzu aynen devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

#Macaristan #Erdoğan #Barış Pınarı Harekatı #Cumhurbaşkanı Erdoğan #recep tayyip erdoğan
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