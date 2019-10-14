Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Dünya Türk İş Konseyi buluşmsaı ekonomik ilişkilerin artmasına vesile olsun.

Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektir.

İkili ticaretimizin önündeki engelleri kaldırırken ortak ulaşım projeleriyle mesafeleri kısaltıyoruz.

Değerli dostum Aliyev'in dediği gibi bir milletin iki diasporası olmaz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 7. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagulba Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.