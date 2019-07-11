Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski HDP'li ve AK Partiliye ziyaret

ALINAN bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Fırat'ı ziyaret etti.



Ziyarette Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yeni doğan bir bebeği de ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

