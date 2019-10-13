Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Az önce Almanya Başbaknı Merkel ile görüştüm.



Kendi adımlarımızı atmaya mecbur kaldık.



30-35 kilometrelik derinliğe kadar ilerleyeceğiz.



Terör koridorunu ortadan bölmüş olacağız.

Terör örgütü ciddi bir direniş ortaya koyamıyor.



TSK, kara ve hava unsurlarıyla başarıyla operasyonu yürütüyor. Teröristler karşımızda dayanamazlar biliyoruz. Önemli olan en az acı ile bu süreci tamamlamaktır. Teröristler sivil vatandaşlarımızı hedef alıyorlar. 652 havan ve roket saldırısı yaptılar. Çoğu Nusaybin ve Kızıltepe'ye düştü.