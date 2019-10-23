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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor

POLİTİKA 23.10.2019, 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' ziyareti
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtilmişti. 

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #bahçeli
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