Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada başkanlara çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasında mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır.

