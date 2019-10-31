Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına çağrı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada başkanlara çağrı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasında mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır.
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5