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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de açılış resepsiyonuna katıldı. Erdoğan, gazetecilerin 'Kabinede revizyon olacak mı?' sorusuna, "Şu anda kabine revizyonu yok" cevabını verdi.

POLİTİKA 01.10.2019, 20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması
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BURADA gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili, "Bunu revize edip gündeme getirmek ciddiyetle bağdaşmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.  

Erdoğan, Kabine'de revizyon olacak mı sorusunda ise, "Şu anda kabine revizyonu yok" cevabını verdi.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #TBMM
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