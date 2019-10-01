Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

BURADA gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili, "Bunu revize edip gündeme getirmek ciddiyetle bağdaşmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.

Erdoğan, Kabine'de revizyon olacak mı sorusunda ise, "Şu anda kabine revizyonu yok" cevabını verdi.