Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Kasım KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü'ne ilişkin mesaj yayımladı
POLİTİKA 14.11.2019, 19:48
CUMHURBAŞKANI Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Özellikle Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz’de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü’nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız.”
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