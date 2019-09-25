Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir şey kabul edilemez!

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Nefret söylemi küresel olarak yükselişte olan İslam düşmanlığının en yaygın aracı. Soyal medya, TV programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştiriliyor.

Yaşanan terör eyleminden sonra örnek tutum sergileyen Yeni Zelanda halkına teşekkür ediyorum.

Irkçı eylemlere, kutsal değerlere en fazla hakarete maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlar.

Populist siyaetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan nefret söylemini bir kez daha buradan lanetliyorum.

Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır.

Azad Keşmir'deki durum pek hayra alamet değil. BM ve İTT gibi kurumların çatısı altındaki girişimleri somutlaştırmalıyız.

Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı ve nefret söylemi gibi konulardaki girişimlere öncülük etmeye devam edeceğiz.

Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez.