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Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü

POLİTİKA 20.10.2019, 16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Birleşik Krallık Başbakanı Johnson
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