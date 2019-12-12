Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendine ait kültür ve sanat üretimi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur." diye konuştu.

Erdoğan, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesini eleştirerek, "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Nuri Pakdil denince, gözümüzün önüne inancının onurunu yiğitçe taşıyabilmiş kalem ve kelam ustası bir şahsiyet gelir. Onun bu coğrafyanın insanlarına miras bıraktığı en büyük değer dilinden hiç düşürmediği Kudüs sevdası olmuştur.

Sinema ödülümüzün sahini imkansızlar içinde harika şaheserler yaratan Mesut Uçakan'dır.

Mazhar Fuat Özkan üçlüsü 40 yılı aşkın süredir müziğimizi temsil ediyorlar.

Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur.

Müslüman Boşnakları alçakça katledilenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi ve maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı.