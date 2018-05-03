Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayla'yı kabul etti

Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim 'i kabul etti.

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